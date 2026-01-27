ミサイルの発射をうけ、高市首相は、情報収集・分析に全力を挙げ、国民に迅速・的確な情報提供を行うこと、航空機や船舶などの安全確認を徹底すること、不測の事態に備えて万全の態勢をとることを指示しました。高市首相は衆院選の応援のために宮城県にいますが、首相官邸では木原官房長官が対応にあたっています。