防衛省によりますと、北朝鮮から再び発射された弾道ミサイルの可能性があるものに関してはすでに落下したとみられます。【映像】弾道ミサイルの可能性あるもの再び発射もすでに落下か海上保安庁は船舶に対し今後の情報に留意するとともに、落下物を認めた場合は、近づくことなく、関連情報を通報するよう求めています。（ANNニュース）