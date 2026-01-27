カゴメは27日から新製法「にんじん甘しぼり製法」で甘さを極めた「にんじんジュースプレミアム」と、北海道産の旬のにんじんとネーブルオレンジなどの果実を独自ブレンド技術で組み合わせた「野菜生活100北海道産旬にんじんmix」（何れも数量限定）を同時発売。「にんじんジュースをトマトに続く野菜の第二の柱として育成し、店頭での訴求力を高め、にんじんの価値向上を図る」（マーケティング本部飲料企画部1グループの畑迫亜