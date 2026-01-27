国際サッカー連盟（FIFA）前会長のゼップ・ブラッター氏が、FIFAワールドカップ26を現地観戦しようとするサポーターに対して、警鐘を鳴らしている。日本代表も出場するFIFAワールドカップ26は、今年6月11日の開幕まで半年を切っている。その一方で、ホスト国最大のアメリカにおいては、ドナルド・トランプ大統領による関税政策・グリーンランド領有交渉や、ICE（アメリカ合衆国移民・関税執行局）による民間人への発砲事件など