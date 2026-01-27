昨夏にエベレチ・エゼをアーセナルに、今冬に主将のマーク・ゲイをマンチェスター・シティへ放出したクリスタル・パレス。再び主力がクラブを離れる可能性が取り沙汰されている。プレミアリーグで現在17位のノッティンガム・フォレストが、リーグ戦で今季ここまでチーム最多の８ゴールを記録するFWジャン＝フィリップ・マテタの獲得に動いているようだ。現地１月26日、英紙『The Guardian』や英衛星放送『Sky Sports』が報じて