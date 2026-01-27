バドミントン宮崎友花の動画に大きな反響が寄せられた(C)Getty Imagesバドミントン女子日本代表の宮崎友花が自身のインスタグラムを更新し、インドネシアでの国際大会中に行われたミート＆グリートの動画を公開している。動画には19歳の宮崎が笑顔で手を振ったり、ファンにサインを書いたりしている様子が収められており、ファンはそんな姿に心を動かされたようだ。【動画】「可愛さが爆発している」女子バドミントン宮崎友花