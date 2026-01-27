「チョコパイプレミアム＜苺とピスタチオ＞」ロッテは2月3日、チョコパイプレミアムシリーズから「チョコパイプレミアム＜苺とピスタチオ＞」を発売する。同シリーズで、この時期限定で登場する好評の苺フレーバーが、4年目の今年も進化する。昨年の同品は、初めてピスタチオをアクセントとして使用し、ビジュアルと品質の双方で華やかさと上品さを洗練させたが、今年は品質を構成するすべての要素を見直し、一段とご褒美感を追求