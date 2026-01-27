「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」森永乳業は、世界No.1のティーブランド（出典：ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」を2月3日から期間限定発売する。国内RTD（RTD：Ready to Drinkの略。カップ容器やペットボトルに入っておりすぐに飲める飲料のこと）紅茶市場は、2024年度