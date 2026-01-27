「春のお祝いディナー」（イメージ）ホテルニューグランドは、3月2日〜4月26日までの期間、春の食材を華やかなアレンジで届ける「春のお祝いランチ・ディナー」を販売する。桃の節句や就職や進学など、新たな旅立ちを祝う春の会食にふさわしい、旬の食材をふんだんに盛り込んだ本格フレンチコースを用意した。旬の甘みが際立つホワイトアスパラガスや、しっとり柔らかな食感で仕上げた彩り鮮やかなサーモンなど、皿を華やかに彩る