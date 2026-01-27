韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと発表しました。日本の防衛省によりますと、発射体はすでに落下したとみられるということです。発射体が弾道ミサイルと確認されれば、今年に入って2回目となります。