連立の枠組みが変更され、戦いの構図が大きく変わった今回の衆院選。各地の選挙区ではこれまでの敵と味方が入れ替わる中、候補者らが様々な争点を巡って訴えを響かせた。東京２４区では、８選を目指す自民党前議員の萩生田光一候補に中道改革連合の新人らが挑む。萩生田候補は午前１１時頃、ＪＲ八王子駅前で第一声を行い、「しっかりと稼ぐことができる日本を作り上げていく」と訴えた。前回選は政治資金収支報告書の不記