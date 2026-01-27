大御所の黒柳徹子（９２）が、２７日放送の冠トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）で、８０代まで車を運転していたと明かした。この日のゲストは、一回りほど年下の俳優・村井國夫（８１）と小野武彦（８３）。黒柳は「アタシ、さっき車で（収録）来る時にチラッと見たんだけど、２人で同じ車に乗ってきたでしょ。どういう感じなのそれは？」とたずねた。２人の自宅は３００メートルの距離で、「僕は（車で）お迎えに…