フィギュアスケート男子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が、誹謗中傷に対して複雑な思いを吐露した。先週末まで行われた四大陸選手権では合計２７３・７３点をマークし、３年ぶり２度目の優勝を果たした。２７日には自身のＳＮＳを更新。「四大陸選手権応援ありがとうございました！次の大一番に向けていい課題の見つかる試合になりましたし、これから短い期間ではありますが集