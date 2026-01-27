価値を生み出すための時間の使い方は何か。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「マルクスの『資本論』は、労働力の再生産のためには、お金と必要最低限の時間が必要だと説いている。振り返りの時間があってこそ、初めて働いた時間を意味づけし、価値づけすることができる」という――。※本稿は、佐藤優『残された時間の使い方』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SamuelBrow