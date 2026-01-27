東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄のシャオシャオと雌のレイレイが２７日、中国への返還のためトラックに乗せられ、同園を出発した。この日、２頭はいつもと変わりなく起床。しかし人の多さや普段とは様子が違うことを察したようで、若干興奮気味だったという。少量の鎮静剤を投与したが、問題なく輸送箱に入った。２頭を見送るため、同園には多くのファンが詰めかけた。トラックが見えると「シャオシャオ！」「