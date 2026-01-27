【モデルプレス＝2026/01/27】女優の板谷由夏が1月26日、自身のInstagramを更新。モノクロームで切り取られた大胆な衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】50歳女優「攻めてる」胸元ざっくり大胆衣装姿◆板谷由夏、大胆衣装で魅せるモノクロショット板谷は「今日は素敵なジュエリーの撮影でした。仕事はわたしの力の素です」と記し、撮影現場での1枚を投稿。引き締まったシルエットが際立つノースリーブの大胆なデザインの衣