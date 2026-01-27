「ばかうけ」や「星たべよ」などの米菓の製造･販売を手がける栗山米菓は、SNSで人気のキャラクター「パペットスンスン」とのコラボ商品2種を、数量限定で販売する。2025年9月に発売した「スンスンばかうけアソート」と「スンスン瀬戸しおアソート」を再販売するもの。前回は発売後まもなく完売し、終売後も再販を望む声が多数寄せられたことから、今回の再販に至ったという。2月2日(月)から公式オンラインショップで先行販売を実施