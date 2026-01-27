SEVENTEENのドギョムが、ファッション誌の表紙でひときわ成熟した魅力を放った。1月27日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ドギョムは同日発行されたファッション誌『W KOREA』Vol.2の表紙を飾った。【写真】ドギョム、濡れ髪のシャワーガウンSHOTドギョムは、アメリカのラグジュアリーファッションハウス「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」とともに、西部映画に登場するウエスタンスタイルを現代的に