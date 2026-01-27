将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験五番勝負の第１局に臨み、試験官の山下数毅四段に１０８手で敗れた。振り駒の結果、先手は福間。戦型は自身が得意とするゴキゲン中飛車とした。昼食休憩ごろまで互角の形勢だったが、中盤で差が開いた。山下の４２手目が分岐点になったとして「（△７五飛を）△７二飛と引かれたところとか、