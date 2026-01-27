ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんプロデュースの「&be（アンドビー）」は、クッションファンデーションやブラックスポンジ、ファンシーラー（後述）など、ヒット商品を世に送り出してきました。そんな&beから、10の悩みを解決してくれるコンシーラー「テンシーラーUVプラス」が登場。どうしてもメイクでは隠せないシミに悩んでいる筆者は、前作のファンシーラーが大好きだったので、こちらもかなり期待大で