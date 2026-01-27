俳優の竜星涼が雰囲気ガラリの姿を見せた。２７日までにインスタグラムを更新。ホワイトのファーコートから美脚をのぞかせるショットを公開。とろんとした目つきで遠くを見つめ、ボリュームのあるファーコートが似合う姿が印象的だ。この投稿にファンからは「芸術品だ………」「美しい」「何ていうお姿」「肌、キレイ」「待って、まじでイケメンすぎる〜！最高に美しすぎ！大好き〜！」「コート一枚…！？？」「まさか？」