女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年1月23日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝身も心も癒されるはずの恋人との旅行が、思わぬハプニングで台無しに……なんて経験をしたことがある人は割と多いのではないでしょうか。都内在住の小林明日香さん（仮名・38歳／派遣社員）は、出会って3ヶ月目の彼と温泉旅行を計画したそう