２５日、上野動物園で竹を食べるレイレイ。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京1月27日】日本に残っていた最後のジャイアントパンダ2頭が27日、中国に向け、東京・上野動物園を出発した。中国に返還されるのは、双子のパンダ、シャオシャオ（暁暁）とレイレイ（蕾蕾）。2頭はトラックで上野動物園から成田空港に運ばれ、空路で中国へ向かう。日本からパンダが姿を消すのは、約半世紀ぶりとなる。