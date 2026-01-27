元プロ野球選手で解説者・実業家の金石昭人氏（65）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。結婚の決め手を明かした。今回は、妻のバドミントン元五輪代表でキャスター陣内貴美子と出演した。パートナーを選ぶ上で、食の相性は「凄く大事」と金石氏。陣内とデートした際は、自身が好きな焼肉店へ。そこで陣内は、豚足を「むしゃぶりついた」という。金石氏は「それを見て、この子は食が合うなと。気