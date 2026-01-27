江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、27日が5日目。6Rからは安定板装着で行われた。予選を2位で通過した三浦永理（42＝静岡）は、準優勝戦11Rでインから必勝を期して臨んだものの、2着での優勝戦進出となった。パワー抜群の藤原菜希に2コースから差しを許してしまい、レース後は「（藤原が）差しに回ってくれて助かった。捲られなくて良かった」とサバサバした表情で振り返っていた。予選道