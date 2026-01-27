タレントのマツコ・デラックス（53）が26日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。最近の“悩み”を明かした。2012年4月の番組スタートから長年にわたってマツコと「SUPEREIGHT」の村上信五（44）がコンビを組む同番組。マツコは「もうガラケーがさ、子供用と高齢者用しかなくなったのよ」と話し出し、20代女性中心の観覧客から悲鳴に近い声が上がると「どっち？」と質問。これには観覧客から笑い