韓国のアイドルグループ・ASTROのチャウヌが27日までに自身のインスタグラムを更新。自身の納税義務をめぐる報道を受け、謝罪した。【写真】「行ってきます」丸刈り姿を公開したチャウヌチャウヌは「最近、私に関連するさまざまな出来事により、多くの方々にご心配と失望をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。今回のことをきっかけに、大韓民国の国民として納税の義務に向き合う私の姿勢が十分に厳格であったのか、自ら