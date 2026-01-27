認知症などの人に代わり財産管理などを行う「成年後見制度」について、法制審議会は27日、制度の利用を途中で終了できるなどとした要綱案をとりまとめました。現行の民法では、一度、成年後見制度を利用すると、本人が死亡するか判断能力が回復するまでは利用をやめることができない仕組みとなっていました。また、後見人が本人にかわり幅広い判断を行っていて、本人の自己決定が必要以上に制限されると指摘されていました。27日、