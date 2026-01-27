防衛省によりますと、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されました。【映像】北朝鮮 弾道ミサイルの可能性あるもの発射か船舶は今後の情報に注意するとともに、落下物を見つけた場合は、近づくことなく、関連情報を海上保安庁に通報してください。（ANNニュース）