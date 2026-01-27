ボクシング世界戦と挑戦者決定戦が決まり、写真に納まる（左から）飯村樹輝弥、増田陸、岩田翔吉、松本流星、高田勇仁＝27日、東京都文京区3月15日にボクシングの世界戦3試合が横浜BUNTAIで開催されることが27日に発表され、世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級王者の松本流星（帝拳）は同級4位の高田勇仁（ライオンズ）の挑戦を受けることが決まった。昨年9月に負傷判定で新王者となった決定戦の再戦に松本は「納得のいく終