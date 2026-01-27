楽天モバイルは２７日、関東地方の一部地域で発生した通信障害が約６時間半後の午後８時半頃に復旧したと発表した。一時、携帯電話の音声通話やデータ通信などが利用できないか、利用しづらくなった。発表によると、障害は茨城、神奈川、埼玉、栃木、東京、山梨の６都県の一部地域で午後２時頃に発生した。ＮＴＴ東日本が提供するデータセンターの電源に不具合が生じたことが原因で、１１０番などの緊急通報にも影響が出た。