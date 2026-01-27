中日の井上一樹監督（54）が中日前監督・立浪和義氏（56）のYouTube「立浪和義と加藤愛の和き愛あいちゃんねる」にゲスト出演し、自身が経営する焼き肉店「樹一」でトークを展開。現役時代の立浪氏の食事にまつわる仰天のエピソードを明かした。「オレの体をつくったのは立浪さんの財布」というぐらい2歳年上の立浪氏に現役時代はよく食事に連れて行ってもらったという井上監督。試合後は着替えもそこそこに予約をしていた店に