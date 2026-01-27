将棋の福間香奈女流六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）の棋士編入試験第1局が1月27日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、試験官を務めた山下数毅四段（17）に108手で敗れた。試験は若手棋士5人と対戦する五番勝負で、3勝を挙げれば合格となる。黒星発進となった福間女流六冠は、次戦から巻き返しを図ることができるか。第2局は2月、試験官は片山史龍四段（21）が務める。【映像】福間女流