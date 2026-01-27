よかれと思って選んだ在宅介護が人生を崩壊させた――そんな残酷な現実に直面した渡辺さん（仮名・60歳）。高年収だった姉弟が介護のためにキャリアを失い、さらには父の認知症によって「資産凍結」の危機が迫るなど、優しさだけでは解決できない経済的損失の連鎖。本記事では、介護は「愛」ではなく「資金計画」で捉えるべきだという、その重要性が浮き彫りになった事例を紹介します。「愛」という名の無謀な投資で家族は壊れた「