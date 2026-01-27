外科医としてアフリカの最貧国ニジェールで地域医療に尽くした京都府京丹後市名誉市民の故谷垣雄三さんの功績を伝えるため、友人らでつくる団体が、谷垣さん夫妻の写真や絵画などの遺品を市に寄贈した。【写真】京丹後市に寄贈された故谷垣夫妻のアルバムや絵画など谷垣さんは京丹後市峰山町出身。私財を投じてニジェールに病院を建設し、１万２千回超の手術に携わった。延べ３６年間、現地で外科医療確立に尽力し、２０１７年