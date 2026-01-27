28年ぶりの“ちいさい軽トラ”2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕され、ダイハツは、新カテゴリーを目指す超小型モビリティ「ミゼットX」を世界初公開しました。ダイハツは今回、「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」というテーマを掲げ、都市生活に寄り添うモビリティのあり方を提示しました。その象徴