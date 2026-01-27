2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦加賀電子カップ」で使用クラブを取材。6度目の挑戦で合格をつかんだ23歳の前多愛（めぐ）に聞いた。滋賀県出身の前多は、「実はアメリカ生まれで、名前のローマ字は“Meg”です」と登録名のローマ字はこだわる。昨年はティショットに不安を抱えながらも「マイナビネクストヒロインゴルフツアー」などに出場し、実