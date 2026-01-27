海上保安庁が防衛省の情報として伝えたところによりますと、北朝鮮から新たに別の弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということです。海上保安庁は、航行する船舶に対し、落下物が発見された場合は近づくことなく関連情報を通報するよう呼びかけています。