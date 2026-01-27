プロ野球・オリックスは26日、ボブ・シーモア選手の入団会見を行いました。27歳、191cm・113kgのシーモア選手。ウェイクフォレスト大学を経て、レイズ傘下のマイナーリーグでプレーしてきました。昨季3Aでは30本塁打を記録。念願のメジャーデビューも果たし、26試合に出場で1本塁打含む打率.205をマークしました。会見に出席したシーモア選手は「この場所にいることを光栄に思いますし、とても楽しみな気持ちでいっぱいです」と笑