ボートレースで江戸川で23日に開幕したG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」で、スポニチ紙面企画用の取材をする予定があった。タイミングを計りながら取材対象選手（この選手が誰かは、スポニチのXを見ていただけたら分かります）に声をかけると、たまたま近くにいた大久保佑香（24＝埼玉）が付き添うようにずっとそばで話を聞いていた。失礼ながら、その時点では取材がうまくいくか一抹の不安があった。取材意図