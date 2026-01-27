タレントの鈴木奈々（37）が26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。今まで会った中で一番カッコ良かった人物を挙げた。お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつとトークを展開。これまでに会った芸能人で一番カッコ良かった人物の話題となり、安藤は「豊川悦司さん」と打ち明けた。鈴木は「一番カッコいいなあって、心から思ったのは、長瀬智也さん」と元TOKIOでミュージシャンの名前を