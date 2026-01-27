衆院選は27日に公示され、2月8日の投開票に向けて12日間の選挙戦が始まった。【映像】各党の消費税公約まとめ（図あり）選挙に向けて各党がこぞって消費減税を訴える状況の中、弁護士の三輪記子氏は苦言を呈する。「もはや消費減税については争点じゃなくなったんじゃないかとすら感じる。だから、下げることを前提として、どれぐらい下げるか。あと、時限的にと主張している政党もあるから、そこをどういう風に調