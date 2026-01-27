巨人の育成５位・知念大成外野手＝オイシックス＝が２７日、２８日から始まる１軍宮崎合同自主トレに参加するため現地入りした。チームの育成ルーキーとしては２０年の平間隼人以来となるキャンプ１軍メンバーに抜てき。「すぐにチャンスをいただけたのでこのチャンスがつかめるように。けがなくアピールしてやっていきたいと思います」と意気込みを口にした。沖縄出身で、昨季まで新潟に本拠を置くオイシックスでプレーした