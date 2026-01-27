広島の鈴木健矢投手が２７日、マツダ室内での選手会合同自主トレに合流した。１月は千葉・幕張で今季は西武と育成契約を結んだ高橋礼と初めて合同自主トレを行った。球界でも希少なサブマリン同士。「握り、体の使い方とか、すごく参考になった。貴重な時間でした」。２４年オフに現役ドラフト３年目で初の２巡目指名で日本ハムから加入。移籍２年目の今季の進化に手応えをつかんだ。自身と同じタイプと初めて間近に触れること