牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、きょう27日午前10時より『鶏のどて煮風鍋』（税込960円）の販売を開始した。【写真】食べ方いろいろ！『鶏のどて煮風鍋』名古屋名物の「どて煮」を、同店流にアレンジした新商品が登場。米みその甘みと、豆みその旨味を凝縮した濃厚な味わいの味噌を、ぐつぐつと熱々に煮立てた、ちょっとピリ辛な特製味噌仕立て。同店ならではの、ごろごろのチキンに濃厚な味噌ダレをたっ