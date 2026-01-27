制限速度が時速８０キロの高速道路でポルシェを時速２００〜２６８キロで運転して追突事故を起こし、２人を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死など）に問われた東京都江戸川区、会社役員彦田嘉之被告（５６）の裁判員裁判で、横浜地裁は２７日、懲役１２年（求刑・懲役１５年）の判決を言い渡した。足立勉裁判長は「制御困難な高速度」にあたるとして、危険運転の成立を認めた。判決によると、彦田