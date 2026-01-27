1月28日（水）の『徹子の部屋』に、岩城滉一＆結城アンナ夫妻が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年で結婚50年、ともに70代となった夫婦の生活に大きな変化があったという。これまで毎日夕方には銀座に飲みに出かけ、明け方に帰宅していた岩城だったが、去年からまったく行かなくなったそう。自宅で妻や愛犬と過ごす時間がいま一番幸せ、と岩城は語る。2人は性格も価値観も正反対で、妻の結城はこれまで何度も