（台北中央社）台湾初の国産潜水艦試作艦「海鯤」の建造を担う台湾国際造船（台船）は26日、浅水域での潜航に向けた準備として、3項目の海上試験を実施し、滞りなく完了したと発表した。今後は安全条件を満たしているかを確認し、評価を経て、計画に基づき潜航試験を行うとしている。海鯤は2020年11月に建造を開始した。全長は約70メートル。23年9月に命名・進水式が行われた。当初は昨年11月に海軍へ引き渡される予定だったが、遅