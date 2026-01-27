現役時代に韓国代表として国際大会に出場し、現在は野球アカデミーのコーチとして活動する元プロ野球選手が、保護者と不適切な関係を持っていたという主張がインターネット上で拡散され、物議を醸している。【画像】高3男子と不倫した韓国女教師、“体液”が付着したコスプレ衣装韓国のとある野球関連のオンラインコミュニティでは最近、自身を「少年野球に息子を通わせている父親」と名乗る投稿者が文章を投稿し、息子の指導を担