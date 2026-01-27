中国商務部の鄢東副部長は、国務院報道弁公室が1月26日に開いた記者会見で、2025年に中国は関連国と共同で「一帯一路」の経済貿易協力を確実に深化させ、貿易協力、相互投資、プロジェクト実施など各方面で積極的な成果を収めたと紹介しました。 2025年に中国と「一帯一路」共同建設国の間の貨物貿易額は前年比6.3%増加し23兆6000億元（約524兆円）に達し、貿易の全体伸び率を2．5ポイント上回り、占める割合は51．9％に上昇